Ardahan Karla Kaplandı

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı kentte, kar etkisini gösterdi.
Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen yağış, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.
Yetkililer, yüksek rakımdaki kara yollarını kullanacak sürücülerin tipi ve buzlanma nedeniyle tedbirli olmasını istedi.
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