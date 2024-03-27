Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.
Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 milyon yıllık Miyosen dönemine ait 8 parça fosil ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan operasyonda 8 parça fosil ele geçirildi. Fosillerin 10 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç, bağış paralarını CHP İl Teşkilatına teslim edeceğini belirtti.
İstanbul Fatih'te bir kadını darp edip kutsal değerlere küfür eden şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak şüphelinin kimliğini ve suç kayıtlarını açıkladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve dayanışma sergilemek amacıyla 'Gazze İftarı' adı altında özel bir etkinlik düzenliyor. İftar programında, bölgenin simgesi olan hurma, ekmek ve çorba yer alacak. Etkinlik, Perşembe günü iftarda Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Cami yanında gerçekleştirilecek ve tüm halk davetlidir.
İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.
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