Ardahan Yolları Kar Nedeniyle Kapandı

Güncel

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkisini artıran kar ve yoğun tipi, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar mevkileri, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.