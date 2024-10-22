Arhavi'de Heyelan: Yol Kapatıldı

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Arhavi'de heyelan bölgesi böyle görüntülendi

ARTVİN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

Arhavi Aşağı Hacılar Mahallesi'nin iç yolunda meydana gelen heyelan sonucu, tünel giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Heyelanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe kapatıldı. Arhavi İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edilerek yolun tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.