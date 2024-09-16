Arhavi'de Sağanak Felaketi - Son Dakika
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Arhavi'de Sağanak Felaketi

Arhavi\'de Sağanak Felaketi

Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar yaşandı, yollar kapandı.

16.09.2024 16:18
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Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yeri, ev ve depolar suyla doldu.

İlçedeki su kanalları ve rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Arhavi'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile bazı köy yolları heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Arhavi Belediyesinden yapılan açıklamada, "AFAD uyarısında belirtildiği üzere bölgemizde gerçekleşen aşırı yağışlardan dolayı su alma havzası su seviyesi aşırı yükseldiğinden ve kirlilik oranı kullanılamaz durumda olduğundan dolayı su alımı kesilmiştir. Bugün saat 17.00'de geçici süreliğine su kesintisi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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