Arıcılık ile Doğaya Dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arıcılık ile Doğaya Dönüş

Arıcılık ile Doğaya Dönüş
27.05.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanlı Aysel ve Kamil Işık çifti, Çatak'ta arıcılıkla 350 kovana ulaştı, doğal bal üretiyor.

Van'da kent yaşamını bırakıp Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle başladıkları arıcılıkta, 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarmayı başardı.

Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle ilgilenen 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile hayatını birleştirdi.

Bu evlilikten 4 çocukları olan Işık çifti, 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

Bu sayede hem şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren hem de üretim yapan çift, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

"Doğal bal üretiyoruz"

Aysel Işık, AA muhabirine, eşinin ve ailesinin arıcılığa olan ilgisi nedeniyle kendisinin de mesleğe erken adapte olduğunu söyledi.

Devletten aldıkları 30 kovan desteğiyle arıcılığa başladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bölgemiz zengin bitki örtüsüne sahip. Yerimiz organik bal üretimi için çok uygun. Kato Dağı'nın eteklerinde binlerce çiçek yetişiyor. Biz de böyle bir ortamda doğal bal üretiyoruz. İlçemiz balının kalitesiyle biliniyor. Eşimin desteğiyle arıcılığı meslek edindim. Çocuklarımın da ilgisini çekiyor. Onlar da bize yardım ediyor. İşimizi severek yapıyoruz, memnunuz. Kadınların rahatlıkla yapacağı bir iş. Herkese tavsiye ediyorum. Kovanları, petekleri temizliyor, eşime yardım ediyorum. 5 yaşındaki kızım Asima da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli arıların içinde. Çocuklarımın da bu işi yapmalarını istiyorum. Aile bütçesine destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bununla çocuklarımı okutuyorum. İl dışındaki siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kahvaltı salonları, marketler bizden sürekli bal istiyor. Organik balımıza yoğun bir talep var."

Şehrin stresinden kurtuldukları için mutlu olduklarını anlatan Işık, "Kentten uzak, sakin bir yaşantımız var artık. Çocuklarımı doğayla iç içe, temiz havada, bol oksijenli bir ortamda yetiştirmeye çalışıyorum. Şehir hayatından daha güzel bir yaşantımız var. Gürültülü, kalabalık bir ortamdan uzaklaştık." dedi.

"Yılda 2,5 ton bal elde ediyoruz"

Kamil Işık ise devletten aldığı destekle baba mesleği arıcılığı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Eşi ve çocuklarıyla organik bal ürettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Arıcılığa 30 kovanla başladık. Şu an 350 kovanımız var. Desteklerden faydalanıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi sürekli ziyaret ediyor. Her konuda yardımcı oluyorlar. Organik bal üretimimiz doğal bir ortamda oluyor. Yoğun talep var. Siparişlere yetişemiyoruz. Hasadı yaptıktan iki ay sonra bal kalmıyor. Eşimle üç yıldır arıcılık yapıyoruz. Çok memnunuz. Şehir hayatından kurtulmak istedik. Eşim de destek oldu. Buraya yerleştik. Halimizden, kazancımızdan memnunuz. Buradaki huzuru kentte bulamazsınız. Daha sakin bir ortamımız var. Bol oksijenli havada kafa dinleyebiliyorsunuz. Yılda 2,5 ton bal elde ediyoruz. İşimizi daha da büyütmek istiyoruz."

5 yaşındaki Asima Işık da "Anneme, babama yardım ediyorum. Arılardan korkmuyorum. Maske taktığım için arılar bana zarar vermiyor. Bal peteklerine dokunuyorum. Arıları çok seviyorum." dedi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çatak, Tarım, Yaşam, Doğa, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıcılık ile Doğaya Dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:00
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
16:46
29 gole katkı yapmıştı Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu kararı
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
16:39
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
16:30
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
16:26
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
16:21
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 12:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: Arıcılık ile Doğaya Dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.