Arıkan Çelebi'yi Ağırladı

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ağırladı.

Saadet Partisi X hesabından yapılan açıklamada, Arıkan'ın İbrahim Çelebi ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.