(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
CHP, 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, X hesabından Özel'i tebrik mesajı paylaştı.
Arıkan mesajında, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kurultay sonuçlarının CHP ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Arıkan'dan Özel'e Tebrik Mesajı - Son Dakika
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