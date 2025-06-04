Arıları Kovana Alan Güvenlik Görevlisi

Güvenlik görevlisi oğul veren arıları kovana aldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir merkezin bahçesindeki ağaçta toplanan arıları fark eden güvenlik görevlisi ailesinden öğrendiği deneyim sayesinde onları kovana alarak tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Olay, Kozan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi'nin Karacaoğlan Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Binada görevli güvenlik görevlisi İsmail Başer, ağaca yoğun şekilde üşüşen arıları fark etti. Ailesinin uzun yıllardır arıcılıkla uğraştığını ve kendisinin de bu konuda deneyimli olduğunu belirten Başer, aracında bulunan kıyafeti ve boş kovanla hemen müdahale etti.Başer, herhangi bir panik yaşanmadan arıları kovana almayı başardı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar, arıların kısa sürede toplanarak çevredekilere zarar vermeden kontrol altına alınmasından ötürü güvenlik görevlisine teşekkür etti.