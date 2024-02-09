Arin Gölü kısmen dondu - Son Dakika
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Arin Gölü kısmen dondu

Arin Gölü kısmen dondu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuklar nedeniyle kısmen dondu. Her mevsim ziyaretçilerin uğrak mekanı olan Arin Gölü, bu sene bazı kuş türlerinin göç etmemesiyle dikkat çekiyor.

09.02.2024 23:43  Güncelleme: 23:45
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Arin Gölü kısmen dondu

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuklardan dolayı kısmen dondu.

Adilcevaz ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü seviyesinden 10 metre yükseklikte yer alan Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerin uğrak mekanı arasında yer alıyor. 200 kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle 'kuş cenneti' olarak da bilinen Arin Gölü, soğuk havalardan dolayı kısmen dondu.

Açıklamalarda bulunan Nedim Atalan isimli vatandaş, her sene tamamen donan Arin Gölü'nün bu sene kısmen donduğunu belirtti. Bu sene bazı kuş türlerinin göç etmediğini de ifade eden Atalan, "Bu sene bazı kaz türleri ve kara batak, dik kuyruk göç etmedi" dedi.

Kaynak: İHA

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