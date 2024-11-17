Arin Gölü\'nde Su Seviyesi Düşüyor

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Arin Gölü'nde su seviyesi her geçen gün biraz daha düşüyor

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kurumaya yüz tutan Arin Gölü için yürüdü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü'nde her geçen gün su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek için aktivistler tarafından doğa yürüyüşü yapıldı.

Dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, karabaş martı, angıt, kılıçgaga, kaşıkgaga ve küçük batağan gibi onlarca kuş türünün yaşadığı ve ürediği Arin Gölü, son yıllarda tamamen kuruma tehlikesi ile yüz yüze kaldı. İklim krizi ve kuraklığın yanı sıra tarımsal sulama da çekilmeyi daha tehlikeli boyutlara ulaştırıyor.

Her geçen gün alan kaybeden göle dikkat çekmek isteyen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kurumaya yüz tutan Arin Gölü için yürüdü. 26 aktivist, Adilcevaz ilçesindeki Arin köyünden başlayıp Aydınlar köyüne kadar 15 kilometre yürüdü. Burada pankartlar açan dernek üyeleri, acil tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Aktivistlerden Mustafa Şahin, göldeki kurumanın son yıllarda arttığını, çekilmenin 200 metreyi aştığını ifade etti. Şahin, "Son birkaç yıldır bu göle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da gelmiştik. 15 kilometre boyunca yürüdük. Son yıllarda kuraklık hat safhada. 200 metreyi aşan bir çekilme var. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki çekilme çok daha belli oluyor. Vahşi sulama, iklim krizi ve ağaçlandırmadaki eksiklikler bu çekilmeyi hızlandırıyor. Korkutucu ve vahim bir tablo var" dedi.

Şahin, böyle devam etmesi durumunda gölün 5 yıl sonra tamamen kuruma tehlikesi taşıdığını ifade ederek, "Bu hızla devam ederse 5 yıl sonra göl yok olacak. Aynı zamanda birçok kuşun yaşam ve üreme alanı. Ekosistem için büyük önem taşıyan bir yer. Bu kuruma ile beraber canlı yaşamı için de tehdit taşıyor. Acil önlemlerin alınması lazım. Tarım politikaları değişmeli. Vahşi sulama bitirilmeli ve ağaçlandırılma çalışmalarının başlatılması lazım" ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden Muazzez Pirak ise daha önce keyif alarak geldikleri Arin Gölü'ndeki durumun şu sıralar içler acısı olduğunu ifade ederek, "Aktivistler olarak daha evvel keyif alarak geldiğimiz yerden acı duyarak döndük. Durum içler acısı. Aynı sorun Van Gölü için de söz konusu. Havzada 6 binin üzerinde su kuyusu var. Bu büyük bir su israfı anlamına geliyor. Van Gölü de tehlikede. Arin Gölü için tehlike büyük. Kuş cenneti olan bu yere dikkat çekmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(ORH-MSA-Y)