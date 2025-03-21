Arjantin'de Genel Grev Çağrısı

BUENOS AİRES, 21 Mart (Xinhua) -- Arjantin Genel Emek Konfederasyonu, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla 10 Nisan'da genel grev düzenleyeceklerini açıkladı.

Sendika lideri Hector Daer perşembe günü yaptığı açıklamada mevcut yönetimin kamu politikalarına eleştirilerde bulundu. "Hükümetin sosyal protestoları bastırma girişimlerini" reddeden Daer, "kamu hizmetlerinin yeniden açılmasını" talep etti.

Daer hükümetten protestonun iptal edilmesi yönünde çağrı aldıkları iddialarını da yalanladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ise düzenlediği basın toplantısında grevin, hükümetin politikalarını değiştirme amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Arjantin Politik Ekonomi Merkezi'nin tahminlerine göre ülkede geçen yıl halkın satın alma gücü yüzde 9'dan fazla geriledi.

Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü'nün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, hükümetin kemer sıkma önlemlerinin tüketim ve yatırımları olumsuz etkilemesi nedeniyle Arjantin ekonomisi 2024 yılında yüzde 1,7 daraldı.