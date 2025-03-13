Arjantin'de Hükümet Karşıtı Protestolar

Arjantin'de işçi sendikaları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve futbol takımı taraftarlarının destek verdiği hükümet karşıtı protestolarda 20 kişi yaralandı,103 kişi gözaltına alındı.

Başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda, 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı, 103 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla başta emekli maaşları olmak üzere yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarına tepki gösteren sendikalar, taleplerinin karşılanmaması durumunda protestoların şiddetini artıracaklarını belirtti.

Bu arada, Arjantinli foto muhabiri Pablo Grillo, protestoları görüntülediği sırada başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Grillo'nun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, basına yaptığı açıklamada, kamu mallarına zarar veren eylemcilere karşı sert önlemler alacaklarını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda aracın devrildiği ve kamu mallarının tahrip edildiği görüldü.

Arjantin'de emeklilik yaşı kadınlar için 60, erkekler için 65 olup, yaklaşık 7,4 milyon emekli toplam nüfusun yüzde 15,7'sini oluşturuyor.