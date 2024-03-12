Arjantin, organize suçla mücadele için yeni önlemler açıkladı

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BUENOS AIRES, 11 Mart (Xinhua) -- Arjantin hükümeti, cinayet oranının ulusal ortalamadan beş kat fazla olduğu Rosario kentinde organize suç, kara para aklama ve narkoterörle mücadele için yeni önlemler açıkladı.

Ulusal Kongre'ye sunulacak "Mafyayla Mücadele Yasası" kapsamında Pazartesi günü açıklanan önlemler arasında, terörle mücadele yasalarının organize suçlara da uygulanması ve korkutmak yahut terör yaratmak amacı taşıyan şiddet olaylarına daha sert cezalar getirilmesi de yer alıyor.

Hükümet, Pazar günü ülkenin iç-doğu kesiminde yer alan Santa Fe eyaletindeki Rosario kentinde suçla mücadele için ordu birliklerinin sevk edildiğini duyurmuştu.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rosario'da iki ay önce başlatılan suçla mücadele stratejilerinin "uyuşturucu kaçakçılarının işlerini azalttığını" belirterek, "Şimdi uyuşturucuyla bağlantılı terör eylemleriyle bizi engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.