Arkadaşını Heimlich ile Kurtardı

Güncel

Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı...O anlar kamerada

VAN - Van'ın Edremit ilçesindeki bir okulda boğazına yabancı bir cisim kaçan öğrencinin yardımına koşan arkadaşı, heimlich manevrasıyla boğazındaki cismi çıkardı.

Edremit ilçesine bağlı Vakıfbank Ortaokulu'nda eğitim gören Çağrı Beyaz Polat isimli öğrencinin solunum yoluna elma parçası kaçtı. Arkadaşları öğretmenlerine haber vermeye gittiği sırada arkadaşı Muhammed Enes Karataş isimli öğrenci almış olduğu ilk yardım eğitiminde öğrendiği heimlich manevrası ile arkadaşının solunum yoluna kaçan elma parçasından kurtulmasını sağladı.

Olayla ilgili görüntüleri izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, "İlk yardım eğitimi alan öğrencimizin solunum yoluna elma kaçan arkadaşına müdahalesi takdire şayan. Bu tür istenmez olaylar yaşanabiliyor ama böyle durumlarda öğretmen ve öğrencilerimizin ilk yardım eğitimine ve vakalara müdahale edebilecek bilgiye sahip olmaları, bizler için mutluluk verici. Umuyoruz bir daha bu tür olaylar yaşanmaz" dedi.