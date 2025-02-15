Arnavut Gençler Türkçe ve Kültür Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavut Gençler Türkçe ve Kültür Öğreniyor

Arnavutluk'ta gençler, YEE'de Türkçe dersi alarak Türkiye'de eğitim imkanlarından yararlanıyor.

15.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta gençler, Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) hem Türkçe hem de Türk kültürünü öğrenme fırsatını elde ediyor.

YEE'nin başkent Tiran'da 2009'da hizmet vermeye başlayan Türkçe kurslarına katılan Arnavut gençler, dili öğrendikten sonra eğitimlerini Türkiye'de tamamlama imkanı da buluyor.

Kursta Türkçe öğrenen Arnavut gençler, Türkçe ve Türk kültürüne olan ilgilerini AA muhabirine anlattı.

Kursiyerlerden 21 yaşındaki Bijanka Shkurti, Türkçe öğrenmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi gördüğünü anlattı.

Shkurti, Türkiye'de eğitim almak için Türkiye burslarına başvurduğunu kaydederek, "Türkçe'yi çok seviyorum, Türkleri de seviyorum. Türkiye'de samimiyet var, orası kendi ülkem gibi." dedi.

YEE'nin Türkçe kurslarına lise birinci sınıfta başladığını aktaran Shkurti, B1 seviyesine kadar devam ettikten sonra eğitimini Türkiye'de sürdürdüğünü söyledi.

Shkurti, "Türkçe'yi çok severek öğrendim. Sadece dili değil, Türk kültürünü ve tarihini de öğrendim." ifadesini kullandı.

"Türkçe'yi seçtim çünkü Arnavutluk ve Türkiye birbirleriyle çok bağlılar"

Tiran Üniversitesi'nde İngilizce Çeviri ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Simon Rrodhe de YEE'deki Türkçe kursunda B1 seviyesinde olduğunu ifade ederek, eğitimini Türkiye'de Edebiyat Bölümü'nde tamamlamak istediğini dile getirdi.

Rrodhe, "Türkiye'de yüksek lisans eğitimime devam etmek isterim. Türkiye'nin Arnavutluk'la aynı gelenek ve kültürü var. Burada İngilizce okuyorum. Türkçe güzel bir dil, kariyerim için bu bana yardımcı olacak." diye konuştu.

Dil öğrenmenin gelecekleri için faydalı olduğuna inandığını belirten Rrodhe, bu sayede yeni kültürleri de tanıma fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Tiran Üniversitesi'nde Modern Dilbilim alanında yüksek lisans yapan 21 yaşındaki Klea Beqari de YEE'nin Türkçe kurslarına arkadaşlarından aldığı duyum sonrasında başladığını kaydetti.

Beqari, "Yabancı dil öğrenmek hobim olduğu için buraya gelmeyi seçtim. Türkçe'yi seçtim çünkü Arnavutluk ve Türkiye eskiden günümüze kadar birbirleriyle çok bağlılar. Arnavut Dili ve Edebiyatı okudum, düşündüm ki kitap çevirebilirim, Türkçe öğretmeni olabilirim, o yüzden böyle bir şey seçtim. Benim için böyle avantajı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Geçen yaz YEE ile Türkiye'de yaz okulunda bulunduğunu anımsatan Beqari, Türk yemeklerini ve Türkleri çok sevdiğini dile getirdi.

"Türk dili ve kültürünü çok seviyorum"

Başkent Tiran'daki Besnik Sykja Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ajsa Çela da YEE'de Türkçe öğrenmekten mutluluk duyduğundan bahsetti.

Çela, "Küçüklüğümden beri Türkiye'ye gitmek ve orada okumak gibi hayalim vardı. Oyunculuk okumak istiyorum." dedi.

Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini belirten Çela, yaklaşık 12 kez gittiği ülkenin "sadık bir turisti" olduğunu, Türkiye'nin kültürüyle, insanlarıyla ve doğal güzellikleriyle muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Tiran Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Erisilda Meta da Türkiye'de eğitim görmek istediğini aktararak, "Türkiye'yi bu yaz ziyaret ettim. Türk dili ve kültürünü çok seviyorum. Tarih öğrencisiyim, Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasında bir bağ olarak görüyorum." diye konuştu.

Tiran Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Rigerta Mavriqi ise Türkçe'yi YEE'de öğrendiğini dile getirdi.

Mavriqi, Türkçe'yi çok beğendiğini, Türkiye'de üniversiteye gitmek istediğini, Türklerin iyi insanlar olduğunu anlatarak, "Türk kültürü de bizim kültürle çok benzer, bu yüzden çok beğeniyorum. Türkçe'yi daha iyi öğrenmek için YEE'de eğitimime devam edeceğim. Bu dil beni daha da geliştiriyor. Yabancı dilleri öğrenmeyi seviyorum. Eğer Türkiye'ye gidersem insanlarla daha iyi konuşabilirim, daha rahat olurum." değerlendirmesinde bulundu.

YEE Tiran 2009'da açıldı

YEE ilk olarak Arnavutluk'ta 2009'da Tiran'da, daha sonra 2012'de İşkodra şehrinde hizmet vermeye başladı.

Arnavutluk'ta açıldığı günden bu yana binlerce Arnavutluk vatandaşı, YEE'nin Türkçe dil kurslarına katıldı.

Ülkede 10 bini aşkın kişi, YEE'de düzenlenen düzenli Türkçe dil kurslarına, yaz okullarına ve enstitünün işbirliği yaptığı okullardaki ve üniversitelerdeki kurslara katılım sağladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavut Gençler Türkçe ve Kültür Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:31:06. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavut Gençler Türkçe ve Kültür Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.