Arnavutça Kur'an Meali Tanıtıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kosova İslam Birliği işbirliğinde basımı tamamlanan Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealinin tanıtım programı, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Doymaz, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğu günden bugüne yayıncılık faaliyetlerine çok büyük önem verdiğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in 38 farklı dil ve lehçeye çevirisini yaptıklarını belirten Doymaz, "Bizi etkileyen, bizi güdüleyen en önemli noktalardan bir tanesi, istiyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir kardeşimiz, herhangi bir kişi 'Ben Allah'ın kitabına, Allah'ın kelamına, ilahi kitaba ulaşmak istiyorum, okumak istiyorum, anlamak istiyorum' dediğinde bu noktada herhangi bir bahanemiz kalmasın." dedi.

Doymaz, dünya üzerinde konuşulan tüm dillerde Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek istediklerini sözlerine ekledi.

İslam Birliği Başkanı Tırnava da Kur'an-ı Kerim'in Arnavutça mealinin 5 bin adet basımına gösterdiği ilgiden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Söz konusu mealin ilerde yüz binlerce adet basılacağına inandığını kaydeden Tırnava, "Bu iki kapak arasında, sınırı olmayan yüce Allah'ın ilmi yer almaktadır. İnsan ise Kur'an'ın anlamını çözmeye, içeriğini anlamaya çalışmakla yükümlüdür. Şüphesiz ki bugüne kadar bunu çok az başarabilmişiz. Gelecekte onu daha iyi tanıyacağımız kesindir." ifadelerini kullandı.