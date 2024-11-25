Arnavutköy'de başıboş gezen atların trafiği olumsuz etkilediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkisinde gezen başıboş atlar trafiği olumsuz etkiledi.
Atların koşuşturması nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
Yoğunluğun yaşandığı trafikte bazı sürücüler, manevralar yapıp hayvanların yanından geçmeye çalıştı.
Otomobil çarpan bir at telef olurken, araçta ise hasar oluştu.
Atların yolda başıboş gezdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Altüst Etti - Son Dakika
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