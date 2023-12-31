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Arnavutköy'de Çorap Hırsızlığı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Çorap Hırsızlığı

Arnavutköy'deki bir tekstil atölyesine giren 2 şüpheli, yaklaşık 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin kepenkleri keserek içeri girdiği görülüyor. Atölye sahibi, hırsızların demir makasla kapıyı açmak için 13 dakika uğraştığını belirtirken, polis ekiplerine gerekli bilgileri vererek şikayetçi oldu.

Arnavutköy\'de Çorap Hırsızlığı
31.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:10
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Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de tekstil atölyesine giren 2 şüpheli yaklaşık 250 bin lira değerinde çorapları çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolluca Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin önüne 04.30 sıralarında gelen 2 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi.  Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAPIYI AÇMAK İÇİN 13 DAKİKA UĞRAŞMIŞLAR"

Atölyenin sahibi İzzet Ünal, "Sabah namazına kalktım, karşıdaki komşum beni arayarak, dükkanın kapıları açık dükkanı soymuşlar dedi. Dükkana geldim karşımızdaki bakkalın güvenlik kamerasına baktım,  saat 04: 07'te hırsızlar buraya gelmiş. Bizim yukarıdaki polis komşumuz var o binadan 03: 30 civarında ayrılıyor, hırsızlarda polis arkadaşımız göreve gittiği için fırsat bulup dükkana girerek hırsızlık yapıyorlar. Kapıyı açmak için 13 dakika bayağı uğraşmışlar, demir makasla demiri keserek içeri girmişler. Dükkandan 47 bot malım gitti, çalınan toplam malların bedeli 250 bin TL. Hırsızlar uzun şase beyaz ticari araçla geldiler, kameralara aracın plakası tam olarak görünmüyor. Gereken bilgileri polis ekiplerimize bildirerek, şikayetçi oldum. Sağ olsun polis arkadaşlar 2 ekip yönlendirmişler gerekeni yapıyorlar. İnşallah bulunurlar. Buraya hırsızların ikinci gelmesi ilk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Karşı komşum hırsızlığı önlemişti. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı. Bu sefer kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik" dedi.

Kaynak: DHA
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Bolluca, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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