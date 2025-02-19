Arnavutköy'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

Arnavutköy'de kar yağışı tekrar başladı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de duran kar yağışı etkisini arttırarak tekrar devam etmeye başladı.
Arnavutköy'de duran kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini tekrar arttırdı. Vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında fotoğraf çektirdi, yürüyüş yaptı. Etraf beyaza büründü. Kar yağışı devam ediyor.
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