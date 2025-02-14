Arnavutköy\'de kentsel dönüşüm kapsamında 250 bağımsız bölümle dönüşüm projesi başladı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Arnavutköy Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında bir protokol imzaladı. Böylece İmrahor Mahallesi'nde 250 bağımsız bölümden oluşan dönüşüm projesi resmen başlamış oldu.

Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmalarında, depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, İmrahor Mahallesi'nde bir dönüşüm başlıyor. 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, 250 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasıyla birlikte mahallede yalnızca yeni binalar yükselmeyecek, aynı zamanda sosyal donatılar, yeşil alanlar ve eğitim yapılarıyla birlikte güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Arnavutköy Belediyesi arasında düzenlenen Protokol İmza Töreni, Arnavutköy Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Törene Belediye AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak katıldı.

Gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte, projenin en kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerine güvenli, konforlu ve modern yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

MİLLETVEKİLİ BÖLÜK: İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILMALI

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, törende yaptığı konuşmada, "Ben üzülerek şunu ifade ediyorum; İstanbul özelinde kentsel dönüşüm üç ayaklı bir yapıdır. Birinci ayağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Bakanlığımız, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile dönüşüm sürecine elinden gelen her türlü desteği vererek önünü açmaktadır. İkinci ayağı ise ilçe belediyeleridir. AK Parti belediyeciliğinin olduğu her ilçede kentsel dönüşüm için büyük çaba harcanmakta, vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalışmalar yürütülmektedir. Ancak bu yapının bir ayağı eksik kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm sürecinde gereken desteği vermemekte, bu nedenle süreç tıkanmaktadır. Reklam ve algıya yapılan yatırımlar, maalesef kentsel dönüşüm projelerine yönlendirilmemektedir. İstanbul'da üçlü ilerlemesi gereken dönüşüm süreci, iki ayaklı şekilde ilerleyerek sekteye uğramaktadır. Bu noktada İBB Başkanı'na bunu hatırlatmak her vatandaşın görevidir" ifadelerini kullandı.

Bölük, depreme karşı dirençli şehirler oluşturmanın yalnızca bir siyasi sorumluluk değil, tüm yöneticilerin ortak görevi olduğunun altını çizerek, Arnavutköy'de başlatılan dönüşüm sürecinin İstanbul'un diğer ilçelerine de örnek olması gerektiğini belirtti.

CANDAROĞLU: DEPREME DAYANIKLI, MODERN BİR ARNAVUTKÖY İNŞA EDİYORUZ

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel dönüşüm projelerinin ilçenin geleceği için büyük bir önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutköy'ü daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul'un deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğu hepimizin malumu. Bu risk karşısında alacağımız en büyük önlem, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek ve mahallelerimizi güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. İmrahor'da başlattığımız dönüşümle, yalnızca konutları yenilemiyoruz; aynı zamanda mahallemizin sosyal dokusunu da güçlendiriyoruz. 32 derslikli modern bir ilkokul, mahallemizin ekonomik hayatına katkı sağlayacak 510 tezgahlı kapalı pazar yeri, sosyal donatı alanları ve 190 araçlık kapalı otoparkla İmrahor'u her yönüyle yeniliyoruz. Bugün burada attığımız imzalar, yalnızca yeni binaların temellerini atmakla kalmayacak; aynı zamanda mahallemizi daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için verdiğimiz bir sözün de göstergesi olacak. Bu süreçte emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza ve tüm proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir Arnavutköy için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

'BU ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM HAMLESİNİN İSTANBUL'A VE ARNAVUTKÖY'E HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ise törende yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm projelerini belediyelerle birlikte hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Alp, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin imza töreninde bulunuyoruz. Arnavutköy ilçemizde başlatılan bu proje, burada yaşayan ve depreme dayanıklı olmayan binalarda ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşmasını sağlayacak. Bu önemli dönüşüm hamlesinin İstanbul'a ve Arnavutköy'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.