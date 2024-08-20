Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçmaya çalışan çocuk düşerek yaralandı

Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçmaya çalışan çocuk düşüp, kafasını çöp kutusuna çarparak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Caddesi'ndeki parkta oynayan çocuk, üzerine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmak isterken, düşerek kafasını çöp kutusuna çarptı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuğun köpekten kaçmaya çalıştığı ve düştüğü anlar yer aldı.
Köpeğin, yerdeki çocuğun yanına geldiği sırada çevredekilerin bağırması üzerine kaçtığı görüldü.
Yaralanan çocuk, daha sonra koşarak ailesinin yanına gitti.
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