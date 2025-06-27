Arnavutköy\'de Silahlı Çatışma

İstanbul Arnavutköy'de motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi A.U., silahla karşılık verdi. Sokak ortasında yaşanan kovalamaca ve silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların olay yerinden kaçarken motosikletle düştükleri anlar da kameralarla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli kişi iş yerinde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlardan biri araç üzerinde beklerken, diğeri silahla iş yerine girerek A.U.'ya ateş açtı. A.U. ise belinden çıkardığı silahla saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan çatışma sırasında saldırganlar dışarıya kaçarken A.U. da peşlerinden koştu.

SALDIRI VE SONRASI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların motosikletle kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra bir araca çarparak yere düştükleri görüldü. Saldırganlar daha sonra motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.U., ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığı ve hakkında çalıntı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.