Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Arnavutköy'de seyir halindeki araca düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvelik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde dün akşam, S.A'nın kullandığı otomobile yanından geçen başka bir araçtan ateş açıldı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden araçla hızla kaçarken S.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın yan yana gelmesi, bir anda çevredekilerin şaşkınlıkla etrafa bakması, bir aracın olay yerinden uzaklaşması ve diğer araçtan yaralı sürücünün inmesi yer aldı.