Arnavutköy'de refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Nuh E. hakimiyetindeki 34 JB 4581 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Nuh E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?