Arnavutköy'de Tekne Kurtarıldı

Arnavutköy önlerinde makine arızası yaşanan, içinde 6 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arnavutköy önlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknede seyir halindeyken makine arızası yaşandığı aktarıldı.
Paylaşımda, teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Arnavutköy İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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