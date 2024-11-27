Arnavutluk\'ta Emekliler Protesto Düzenledi

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Arnavutluk'ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi.

Başkent Tiran'da Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler hükümeti protesto etti.

Emekliler, maaşlarının artırılması ve emeklilere yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Eyleme katılan emekliler, "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın", "Fiyatlar artıyor, emekli maaşı azalıyor" yazılı pankartlar açtı.

Emekliler, talepleri karşılanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, emeklilere yönelik yıl sonu ikramiyesini onayladıklarını bildirdi.

Bu amaçla 100 milyon avro bütçe ayırdıklarını kaydeden Gonxhja, aralıktan itibaren emeklilik kategorilerine göre 100 ve 150 avro verileceği bilgisini paylaştı.

Hükümet, eylülde emeklilik maaşlarında yüzde 4,1'lik artışı onaylamış, bazı gruplar bu artışa karşı çıkmıştı.

Verilere göre artıştan farklı kategorilerde olan yaklaşık 791 bin emeklinin yararlanması öngörülüyor.