Arnavutluk'ta molotof atılan öğrenci gösterilerindeki şiddet AB Komisyonunca kınandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Arnavutluk'ta üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler sırasında meydana gelen "devlet kurumlarına yönelik saldırılar, kundaklama ve özel mülke zarar verilmesi gibi şiddet eylemlerini" kınadı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, demokratik toplumda şiddete yer olmadığı, şiddete verilecek yanıtın da hukuk çerçevesinde orantılı olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Tiran'ın yanı sıra Arnavutluk'un diğer şehirlerinde gösteriler sırasında meydana gelen "devlet kurumlarına yönelik saldırılar, kundaklama ve özel mülke zarar verilmesi gibi şiddet eylemlerinin" kınandığı kaydedildi.

Arnavutluk'un AB üyelik sürecine "sıkı sıkıya bağlı" olduğu ve bu yolda önemli ilerlemeler kaydettiği aktarılan açıklamada, "Arnavutluk makamlarının, protesto hakkının korunacağına dair taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şiddet eylemlerinden sorumlu olanların hukuki olarak hesap vermesi, toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve bu hakların barışçıl şekilde kullanılması gerektiği belirtildi.

Tiran'ın yanı sıra Arnavutluk'un Elbasan, Görice ve Avlonya şehirlerinde üniversite öğrencileri bir süredir eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor.

Dünkü olaylarda bazı göstericiler Tiran'daki Eğitim Bakanlığı binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden olmuştu.

Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlatmış, çöp konteynerlerini ateşe vermişti. Bunun üzerine emniyet güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Olaylarda bazı göstericiler yaralanmıştı.