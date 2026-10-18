Arnavutluk'taki protestolarda Tiran'da kamu binaları ve iş yerleri zarar gördü

Arnavutluk'taki protestolarda Tiran'da kamu binaları ve iş yerleri zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'ta cumartesi günü süren protestolarda başkent Tiran'da hükümet binaları, bankalar, iş yerleri ve kamu tesisleri hasar gördü. Hasar gören kamu binasının 16 Ekim 2026 tarihli fotoğrafı Xinhua tarafından yayımlandı.
TİRAN, 18 Ekim (Xinhua) -- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da protestolar sırasında hasar gören kamu binası, 16 Ekim 2026.
Arnavutluk'ta cumartesi günü devam eden protestolarda başkent Tiran'daki hükümet binaları, bankalar, iş yerleri ve kamu tesisleri hasar gördü. (Fotoğraf: Cheng Gang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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