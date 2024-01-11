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Arpet Şelalesi kısmen dondu - Son Dakika
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Arpet Şelalesi kısmen dondu

Bitlis'te hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Arpet Şelalesi kısmen dondu. Şelalede oluşan buz sarkıtları ve kartpostallık görüntüler izleyenleri etkiledi.

Arpet Şelalesi kısmen dondu
11.01.2024 - 20:29,
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Arpet Şelalesi kısmen dondu

BİTLİS - Bitlis'te hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Arpet Şelalesi kısmen dondu.

Bitlis'te bir süredir etkili olan dondurucu hava, şelalelerin ve göletlerin buz tutmasına neden oldu. Kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Arpet Şelalesi de soğuk havadan dolayı kısmen buz tuttu. Buz sarkıtları ve şelale havadan görüntülenirken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise izleyenleri adeta mest ediyor.

Şelale tamamen donmadan fotoğraf çektiklerini söyleyen Enes Tarlan, "Tatvan- Hizan arasında bulunan Arpet Şelalesi'ndeyiz. Şelale, gördüğümüz kadarıyla kısmen donmuş durumda. Şelale muhtemelen Bitlis'in soğuğuna dayanamayıp tamamen donacak. Ziyaret amaçlı arkadaşlarımla gelmiştik ve fotoğraf çektik. Güzel kareler yakaladık ve bunları sosyal medyada paylaşacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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