Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konacık Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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