Arsuz'da Tacizci Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüsteki bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Minibüs ve olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Y.Ş.D. olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.