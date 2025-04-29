Artova\'da 540 Çam Fidanı Dikildi

Tokat'ın Artova ilçesinde 540 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Artova Göleti çevresinde gerçekleştirilen "Artova Kaymakamlığı Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ömer Karadağ, Belediye Başkanı Ali Güner, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Karadağ, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte gelecek nesillerimize temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Su kaynaklarımızı korumanın, erozyonun önlenmesinin ve temiz hava solunumunun tek yolu olan ormanlarımız önemli." dedi.

Daha sonra 540 çam fidanı dikildi.