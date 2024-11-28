Artvin-Ardahan Yolunda Heyelan

Heyelan meydana gelen Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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