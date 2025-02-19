Artvin Belediyesi Kafkasör Markasını Devr aldı

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Artvin Belediyesi, marka lisans sözleşmesi ile "Kafkasör" ve "Artvin Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali" isimlerinin kullanım haklarını devraldı.

Belediye Başkanlığında düzenlenen törende, Artvin Faal Gazeteciler Derneği (AFGAD) kentle özdeşleşen "Kafkasör" ve "Artvin Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali" isimlerinin hakkını Artvin Belediyesi'ne devretti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı konuşmada, Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali'nin kentin en köklü kültürel miraslarından birisi olduğunu söyledi.

Festivalin resmi olarak 44, tarihsel kaynaklarda 200 yıllık geçmişinin olduğuna değinen Erdem, "Kafkasör Festivali'nin geçmişi bizim için çok kıymetli. Artvin denildiğinde akla ilk gelenlerden biri Kafkasör'dür. Bu festival sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan bir organizasyona dönüşmüştür." diye konuştu.

Erdem, geleneksel unsurların markalaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar bir markayı gördüklerinde ve onu tanıdıklarında, o markanın değeri artar. Biz Kafkasör'ü sadece bir festival olarak değil, Artvin'in kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir unsur olarak görüyoruz. Marka tescili konusunda geç kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kötü niyetli kişiler, tescillenmemiş markaları sahiplenip bu markalar üzerinden büyük meblağlar talep edebiliyorlar. Bu yüzden AFGAD ve basın mensuplarının bu konuda gösterdiği hassasiyeti çok önemli buluyorum. Artık Kafkasör markası güvence altına alınmış oldu."

AFGAD Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kars da Artvin Belediyesi ile iş birliği içinde olacaklarını, markaların tanıtımı, projelendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde birlikte hareket edeceklerini kaydetti.