Artvin Borçka\'da Sel Felaketi

ARTVİN'İN Borçka ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Borçka'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle İçkale Deresi'nin de taşması sonucu ilçenin Yeniyol Mahallesi'nde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Gündoğdu Mahallesi'nde 3 bina, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi. Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı. Camide mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü.
SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI
Gece boyunca etkili olan yağışın dereleri taşırması nedeniyle meydana gelen selin neden olduğu hasarın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede sel için hasar tespit çalışması başlatıldı.
İçkale Deresi'nin su seviyesinin yükselmesiyle akan çamurlu sular, bazı sokak ve yolların çamurla kaplanmasına neden oldu. Park halindeki birçok araçta hasar meydana geldi. İlçede sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasarlar oluştu. İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. Sel sularıyla gelen ağaç parçaları ve çöplerin temizlenmesi için belediye ekipleri de çalışma başlattı. (DHA)
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