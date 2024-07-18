Artvin Borçka'da Tünel Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Artvin Borçka'da Tünel Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Borçka-Hopa kara yolu üzerinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazalarda bir otomobil devrilirken, bir kamyonet başka bir kamyonete arkadan çarptı. Kazalar nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı.

18.07.2024 18:09
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Artvin'in Borçka ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Borçka- Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde, Oya Erdem'in kullandığı 08 AB 487 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdem, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı tünelde, ilk kazadan yaklaşık yarım saat sonra, Hızır Avcı idaresindeki 34 LR 4242 plakalı kamyonet, önünde seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü T.Ö, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaza anı tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çift tüp olan Cankurtaran Tüneli'nin Borçka-Hopa istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan sağlanırken, Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü tünelin kısa sürede trafiğe açılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Borçka'da Tünel Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Borçka'da Tünel Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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