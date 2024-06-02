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Artvin'de dağcılık eğitimi

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Livane Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen dağcılık eğitim programı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin gözetiminde Livane Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen dağcılık eğitim programına Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Çoruh Arama Kurtarma ve Artvin AFAD personeli katıldı. Katılımcıların temel dağcılık becerilerini geliştirmenin amaçladığı program kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da yer aldı. Dağcılık teknikleri, güvenlik önlemleri, ip kullanımı ve doğada hayatta kalma konularında detaylı eğitimler verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri, katılımcılara doğada karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Livane Doğa Sporları Kulübü yetkilileri, eğitimin başarıyla tamamlandığını ve katılımcıların dağcılık konusundaki bilgi ve becerilerini önemli ölçüde geliştirdiklerini belirtti. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.