Artvin'de DKMP Personeline Darbe

Artvin'de, görev başındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelini darbettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürürken, merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yasa dışı av yaptıklarından şüphelenilen kişilerin içinde olduğu aracı takibe aldı.
Aracı kontrol etmek isteyen DKMP Artvin Şube Müdürlüğünde görevli Ergün Efekan, Kemal Sancar ve Bayram Demirci ile araçtakiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan B.S, Y.S. ve F.K. tarafından görevlilerin darbedildiği belirtildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ergün Efekan ve Kemal Sancar olay yerinde ayakta tedavi edilirken Bayram Demirci ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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