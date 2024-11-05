Artvin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Güvenlik Toplantısı

Artvin\'de Güvenlik Toplantısı

Artvin'de yapılan toplantıda güvenlik olayları ve yakalama oranlarındaki artış tartışıldı.

05.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi hazır bulundu.

Vali Ergün, terör, kaçakçılık, organize ve mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber suçlar ve asayiş noktasında 407 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 91'inin aydınlatıldığını söyledi.

Aranan şahısların yakalanmasında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Ergün, "Geçtiğimiz ay ilimiz genelinde yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar neticesinde 0-5 yıl hapis cezası alan 86, 5-10 yıl hapis cezası alan 9,10 yıl ve üstü hapis cezası alan 13, ifade almaya yönelik 208 olmak üzere toplam 316 aranan şahıs yakalanmıştır." dedi.

Ergün, terörle mücadelede 2 olayda 2, siber suçlarda da 8 olayda yine 2 kişinin yakalanarak haklarında işlem yapıldığını kaydederek, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında da ilimizde 21 operasyon yapılmış, 28 şüpheli yakalanmıştır. Ülkemize yasa dışı yollarla sokulmak isterken ele geçirilen ürünler arasında kaçak sigara ve içki, elektronik sigara, kaçak cep telefonu, altın, fişek, şarjör ve bal gibi ürünler var. Bu ürünlerin ele geçirilmesi ile 1 milyon 341 bin 289 lira vergi kaybının önüne geçilmiştir" diye konuştu.

Ergün, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 14 operasyon gerçekleştirilerek 19 organizatör ve 52 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Turan Ergün, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, Asayiş, artvin, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:36 Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 17:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.