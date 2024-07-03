Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, haziran ayında kentteki asayiş olaylarına ilişkin yapılan toplantıda açıklamalarda bulundu. Ünsal, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleri, kaçakçılık ve asayiş suçlarına yönelik kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldığı ve internet adreslerinin kapatıldığı ifade edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda tutuklamalar ve sınır dışı edilmeler gerçekleştirildiği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise narkotik operasyonları yapıldığı ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar sonucunda vergi kaybının önlendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, haziran ayı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının büyük bir kısmının aydınlatıldığı ve yapılan araç denetimlerinde cezai işlem uygulanan ve trafikten men edilen araçlar olduğu belirtildi.

03.07.2024 12:26
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Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayında kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünsal, il genelinde başta terör örgütleri olmak üzere göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş suçlarına yönelik kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Geçen ay Artvin'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirten Ünsal, terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilen 5 internet adresinin ise adli makamlarca kapatılmasının sağlandığını kaydetti.

Ünsal, toplam 490 düzenli göçmen bulunan Artvin'de göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 11 operasyonda yakalanan 5 organizatörden 3'ünün tutuklandığını, yakalanan 39 düzensiz göçmenden 28'inin ise sınır dışı edildiğini aktardı.

Üzerinde hassasiyetle durdukları diğer bir konunun ise uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Ünsal, "İlimiz genelinde Haziran'da 4 narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 84 sentetik ecza maddesi, 6,33 gram esrar maddesi, 0,92 gram metamfetamin ele geçirilmiştir." dedi.

Vali Ünsal, kaçakçılık suçlarına yönelik 18 operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem yapılarak 178 bin boş makaron, 8 bin 598 paket sigara, 6 bin 835 paket bandrolsüz tütün, 186 litre kaçak içki,73 paket elektronik sigara tütünü ve 1 sahte çek ele geçirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 1 milyon 544 bin 670 lira vergi kaybının önlendiğini vurguladı.

Haziran ayı içerisinde meydana gelen 247 asayiş olayının yüzde 90,28'inin aydınlatıldığına işaret eden Ünsal, "Asayiş olaylarının dağılımına baktığımızda, kişilere karşı işlenen suçlar 155, malvarlığına karşı işlenen suçlar 46, topluma karşı işlenen suçlar 40, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ise 6 şeklindedir. İlimizde haziran ayı içerisinde, emniyet ve jandarma ekiplerimizce 28 bin 673 araç denetlenmiştir. Bu denetimlerimizde 819 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış olup 215 araç ise trafikten men edilmiştir." diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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