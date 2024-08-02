Artvin\'de ilçelerdeki genel sorunlar ele alındı

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Artvin'de ilçelerdeki genel sorunların ele alındığı Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçelerde yürütülen KÖYDES projeleri, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve gençlik spor alanında yürütülen çalışmalar ve sorunlar görüşüldü.

Hizmetlerde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve her aşamanın titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Ünsal, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.