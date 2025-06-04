Artvin'de Kurbanlık Satışları Durgun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Kurbanlık Satışları Durgun

04.06.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Artvin'deki pazarlar boş, besiciler maliyetlerden ve satışlardan şikayetçi.

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)Artvin'in Borçka ilçesine kurban satmak için giden Ardanuçlu besici Dedebekir Keskin, "15 gündür pazardayım, ancak satışlarımız çok kötü gidiyor. Eğer hayvanlarımızı satamazsak geri götürmek zorunda kalacağız. Fakat ciddi borçlarımız var" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Artvin'in Borçka ve Ardanuç ilçelerindeki kurban pazarlarında gözlemlenen durgunluk, hem satıcıları hem de üreticileri endişelendiriyor. Yoğunluk beklentisiyle pazara hayvan getiren besiciler, satışların durma noktasına gelmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Borçka'ya Ardanuç'tan kurban satmaya gelen besici Dedebekir Keskin, yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Borçka kurban pazarına geldik. Yılın 12 ayı hayvanlara hizmet ettik ama bu seneki yem ve saman fiyatları üreticiyi çok zorladı. Bu sene ne kadar kurban da satsak, maalesef randıman vermedi. Bu gidişle seneye burada ve ülke genelinde insanlar kurbanlık bulmakta zorluk çekecek. Üretim devam etmeyecek; gün geçtikçe azalıyor. 15 gündür pazardayım, vatandaşta para yok ve bu açıkça hissediliyor.

Kurban fiyatları tahminen 180 bin civarında, ama en az 100 binden başlıyor, 200–220 bine kadar çıkıyor. Bizim gibi kurban işiyle uğraşanların borcu var. Geri döndüğümüzde bu borçlar ödenecek ama nasıl? Eşimizin kolundaki bilezikle mi, dededen kalma mal varlığıyla mı? Demirbaş hayvanımız var ama yine de çok zorlanıyoruz."

"10 günde sadece bir koyun satabildim"

Ardanuçlu bir diğer besici Seyfettin Özkaya, pazarın neredeyse boş olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 gündür buradayız. Günde 3 kişi geliyor. 10 günde sadece bir koyun satabildim. Ne alan var, ne soran... Bir tane kapora aldık, onun da alınıp alınmayacağı belli değil. Hayvanları geri götüreceğiz ama borçlar sırtımızda. İnanın, hayvancılar çok zor durumda. 4 çuval saman, 4 çuval yem aldık; 5 bin 200 lira tuttu. Bu çadıra da 7 bin 500 lira ödedik. Hiç olmazsa 2–3 tane satsak da buradaki masrafları çıkarabilsek, o bile yeter" dedi.

"Geçen sene 150 kurban sattım, bu sene ancak 20"

25 yıldır hayvancılıkla uğraşan Güven Yılmaz, bu yılın son yılların en zor bayramı olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"25 yıldır bu işi yapıyorum, ama bu sene çok kötü geçti. Geçen sene 150 kurbanlık sattık, bu sene ise ancak 20 tane. Hala elimizde 30 hayvan var. Satılmazsa geri götüreceğiz. Kurbanı genelde emekliler kesiyor ve onların maaşları sabit. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek.

Şu an burada fiyatlar 15–20 bin lira arasında değişiyor. Geçen yıl da 10–15 bin lira arasındaydı. Fiyatlarda bir artış yok. Ama geçen yıl yem 400 liraydı, bu sene 800 lira. Kurban geçen sene 15 bindi, bu sene yine 15 bine veriyoruz ama alan yok. Bu durumda kurban fiyatlarının 30 bine çıkması gerekirdi. Her şeyi Allah'a havale ettik. Pazara siyasilerden gelen yok. Neden gelsinler? Onlar da vatandaşın halini biliyor. Çıkarlar mı sahaya, belli değil."

"Kurban fiyatları sabit, maliyetler katlandı"

Besicilerden Murat Küçük, artan maliyetlere rağmen kurban fiyatlarının sabit kaldığını ve bunun üreticiyi zorladığını söyleyerek, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bize dedelerimizden kaldı. Kurbanlıklarımız 15 binden başlıyor, 20 bine kadar çıkıyor. Geçen sene de fiyatlar aşağı yukarı böyleydi. Ama mazot, yem, saman derken her şeye zam geldi. Buna rağmen kurban fiyatları yerinde sayıyor. Kurban fiyatlarının en az 22 bin lira olması gerek ki üretici ayakta kalabilsin. Yoksa bu işin sonu yok; üretim bitecek" diye konuştu.

Ardanuçlu kurban satıcısı Erdinç Taş ise pazar yerindeki durgunluğa dikkat çekerek, "Bakın, işte böyle oturuyoruz, birbirimizle sohbet ediyoruz. Geçen yıla göre bu sene pazar daha sessiz. Geçen yıl biraz daha iyiydi" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kurban, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Kurbanlık Satışları Durgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:10:40. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Kurbanlık Satışları Durgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.