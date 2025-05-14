Artvin'de Mayıs'ta Kar Sürprizi

Artvin'de Mayıs ayında kar sürprizi

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimleri Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Ardanuç Geçitli köyünde sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı, bin 700 rakımda yer alan Geçitli köyü, Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yaklaşık 90 haneden oluşan köyde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Çiçek açmış meyve ağaçlarının karla kaplanması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Doğanın beyaz örtüyle birleştiği manzara, görsel şölen sundu.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgede köy halkı, "Kış Artvin'i çok sevdi, gitmek bilmiyor" diyerek durumu esprili bir dille yorumladı.