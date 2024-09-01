Artvin'de Sağanak ve Sel: Otomobil Dereye Düştü - Son Dakika
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Artvin'de Sağanak ve Sel: Otomobil Dereye Düştü

Artvin\'de Sağanak ve Sel: Otomobil Dereye Düştü

Artvin'de etkili olan sağanak yağışlar ve sel, bir otomobilin dereye düşmesine neden oldu. Park halindeki araç, yaklaşık 200 metre sürüklenip taşlara çarparak durdu. AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi.

01.09.2024 12:09
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ARTVİN'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

Kentte dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı, yollar taş ve suyla doldu. Park halindeki Orhan Erdem'e ait 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dereye düştü. Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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