Artvin\'de Sağanak ve Sel: Otomobil Dereye Düştü

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ARTVİN'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

Kentte dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı, yollar taş ve suyla doldu. Park halindeki Orhan Erdem'e ait 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dereye düştü. Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.