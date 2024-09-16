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Artvin'de Sel ve Taşkın Alarmı

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Arhavi, Borçka ve Hopa'da sağanak yağış sonrası sel ve heyelanlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı.

16.09.2024 23:09
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ARTVİN'de etkili olan sağanak yağışın ardından Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde oluşan sel suları taşkın ve heyelanlara neden oldu. 3 ilçede 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Taşkın riski taşıyan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentte, akşam saatlerinde etkili sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın etkili olduğu Arhavi'de cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Taşkın riski tehlikesi bulunan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hopa'da Sundura Mahallesi'nde ise çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan Bedriye Yarar (56), AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

VALİ ÜNSAL'DAN İLÇELERDE İNCELEME

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sağanak yağıştan etkilenen Arhavi ve Hopa ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi'nde olası ani taşkınları önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ünsal, "İlimiz genelinde ve Arhavi ilçemizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.

Artvin\'de Sel ve Taşkın Alarmı
Kaynak: DHA

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