Artvin'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Artvin'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Artvin\'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Vali Ergün, bağımlılıkla mücadelenin önemine ve iş birliğine vurgu yaptı, başarılı operasyonları anlattı.

06.11.2024 17:46
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Artvin'de, "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim ve Önleme Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.

Vali Turan Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Konferans Salonunda organize edilen toplantıda, bağımlılığın kişinin kullandığı ve vücudunu olumsuz yönde etkileyen maddeler üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, bırakma girişiminde bulunmasına rağmen zarar gördüğü bu maddeleri bırakamaması hali olduğunu söyledi.

Ergün, Türkiye'de ve dünyada her geçen gün daha da belirginleşen sorunlardan biri haline gelen bağımlılığın ergenlik döneminin zorlukları, ailevi sorunlar, ebeveyn tutumları, yanlış arkadaş ilişkileri ve sosyokültürel çevre gibi pek çok etkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir durum olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın, ekonomik ve güvenlik gibi boyutlarıyla global bir sorun olduğunu vurgulayan Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde kolluk birimlerimiz, uyuşturucu arzının önlenmesine yönelik yürütülen etkili operasyonlarla çok önemli başarılara imza atmaktadır. İlimizde de zehir tacirleri ile amansız bir mücadele içindeyiz. Bu doğrultuda 2023 yılında 24 kilogram esrar ve kubar esrar, 15 bin 317 kök kenevir, 505 kilogram metamfetamin ele geçirilip 150 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 2024 yılının 10 ayında ise 558 kilogram esrar ve kubar esrar, 15 bin 492 kök kenevir, 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş ve 176 şahıs hakkında işlem yapılmıştır."

Mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizen Ergün, mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil, tüm paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Emniyet ve jandarma personelinin uyuşturucu, sosyal medya bağımlığı, siber zorbalık ve dolandırıcılık başlıkları altında sunum yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Turan Ergün, Güvenlik, artvin, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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