Arya Aydoğan Dünya Gençler Satranç Şampiyonu Oldu

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası 14 yaş kızlar yıldırım tempo kategorisinde Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2025 FIDE Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları'na katılan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, önemli bir başarı elde etti. 14 yaş kızlar kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu sporcu, 11 maçta 9 puan alıp dünya zirvesine çıkarak Bursa'ya bir gurur daha yaşattı.

Şampiyonalarda 43 ülkeden 436 sporcu yer alırken, kadın usta adayı (WCM) Arya Aydoğan hem oyun disiplini hem de stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Uluslararası satranç arenasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu genç yetenek, satranç camiasında geleceğin büyük ustaları arasında gösteriliyor.