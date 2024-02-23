Arzu Balık Destanı Müzikali Viyana'da sahnelendi - Son Dakika
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Arzu Balık Destanı Müzikali Viyana'da sahnelendi

Arzu Balık Destanı Müzikali Viyana\'da sahnelendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından desteklenen Arzu Balık Destanı müzikali, Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından sahnelenen müzikal, Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık eserinden esinlenerek tatlı su balığının özgürlüğe ulaşma çabasını anlatıyor. Müzikalde Türkçe, Farsça, Makedonca ve Macarca eserler de seslendirildi.

23.02.2024 01:51  Güncelleme: 01:55
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"Arzu Balık Destanı" isimli müzikal, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Kültür Merkezinin destekleriyle sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Viyana Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesinin konser salonunda sahnelenen müzikal Türk, Azerbaycanlı, Macar ve diğer milliyetlere sahip sanatçıların oluşturduğu Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından icra edildi.

Azerbaycan kökenli İranlı yazar Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık isimli eserinden esinlenerek sahnelenen müzikalde, ırmakta yaşayan bir tatlı su balığının engellemelere, zorluklara rağmen hedeflediği özgürlüğe ulaşmak için ortaya koyduğu çaba anlatılıyor.

Müzikalde tatlı su balığının macerası Azerbaycan Türkçesi ve Almanca anlatıldı.

Çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği müzikalde Türkçe, Farsça, Makedonca ve Macarca eserler de seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arzu Balık Destanı Müzikali Viyana'da sahnelendi - Son Dakika

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