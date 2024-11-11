AKSARAY Müzesi'nin çatısının tadilatını yapan işçilerin bulunduğu asansörün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Müzesi'nde meydana geldi. Binanın çatısını tamir eden Mehmet Özel (34) ile Veysel Candan'ın (15) bulunduğu asansör devrildi. Özel ve Candan, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Asansör Devrildi: 3 İşçi Yaralı - Son Dakika
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